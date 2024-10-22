Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menunggu Gebrakan 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:10 WIB
Menunggu Gebrakan 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelantikan 48 menteri dan 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Pembentukan kabinet gemuk dalam sejarah politik Indonesia ini bahkan dinilai buntut dari kebutuhan politis.

Pengamat hukum dan politik Pieter C Zuklifli menilai bahwa langkah Prabowo membentuk kabinet gemuk tersebut. Dia bahkan mempertanyakan efisiensi dari pelantikan puluhan pembantu Kepala Negara tersebut.

"Koalisi besar yang dibentuk untuk meraih kemenangan dalam pemilu biasanya harus 'dibayar' dengan bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai pendukung. Apakah benar ini solusi efektif? Sejarah menunjukkan bahwa kinerja kabinet yang besar bisa memperlambat pengambilan keputusan karena setiap kebijakan harus melewati banyak lapisan kepentingan," kata Pieter Zuklifli dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Ia menyebut, jika Presiden Prabowo merupakan sosok yang tegas. Dia bahkan berkeyakinan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran berusaha memproyeksikan pemerintahan yang siap membawa Indonesia keluar dari permasalahan kronis seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.

Meski demikian, ia pun menyoroti pernyataan Prabowo yang beberapa kali mengatakan Indonesia masih menghadapi banyak kebocoran, penyelewengan kekuasaan yang sangat membahayakan generasi mendatang, seperti korupsi dan kolusi. Penyelewengan itu terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintahan maupun pengusaha nakal dan tidak patriotik.

Dalam pidato kenegaraan perdananya, Prabowo tak segan menyatakan masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan. Prabowo juga mengingatkan pemimpin politik untuk tidak terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat terlalu cepat gembira.

"Sesungguhnya pernyataan Presiden Prabowo ini ditujukan kepada semua pemangku kekuasaan dan elite politik yang selama ini tidak jujur kepada rakyat," kata Pieter Zuklifli.

Dia mengamini bila keyakinan Prabowo ingin mengubah potret Indonesia di mata rakyat dan dunia tidak semudah membalik telapak tangan. Menurutnya, memberantas elite-elite rakus dan kelompok pengusaha hitam membutuhkan keberanian, ketegasan, dan kecerdikan mengendalikan serta mengelola masalah yang melibatkan kekuasaan di semua lini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement