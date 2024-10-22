Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ferry Juliantono Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkop, Hamdan Zoelva: dari Penjara ke Istana

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:14 WIB
Ferry Juliantono Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkop, Hamdan Zoelva: dari Penjara ke Istana
Wamenkop Ferry Juliantono
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar tasyakuran di Markas Besar SI di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2024). Diketahui, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Presiden PP Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, mengatakan Syarikat Islam gerakan ekonomi rakyat, sesuai visi misi SI yakni mengurusi ekonomi rakyat.

“Meski SI sudah sangat lama berdiri dan sangat berpengalaman lama, SI tak akan kembali dalam bentuk partai politik bukan kapok meski pernah besar,” ujar Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta, Ferry jangan lupa terhadap rakyat meski sudah menjadi pejabat tinggi.

"Boleh berpolitik tapi  jangan lupa mengurus ekonomi rakyat, Ferry dari muda sudah jadi aktivis dan pernah di penjara. Sekarang ini diberi kesempatan masuk ke negara jadi Wamen, boleh dikata dari penjara ke Istana lah," tutup Hamdan sambil bercanda

Dalam kesempatan yang sama, Ferry Juliantono mengatakan, ayah dari Presiden Prabowo adalah pendiri induk koperasi pegawai negeri sedangkan kakek Prabowo adalah sahabat Bung Hatta sesama tokoh pendiri koperasi Indonesia.

"Momen sejarah kejayaan, kebesaran  koperasi yang menjadi soko guru perekonomian akan di bangkitkan kembali. Aset koperasi saat ini hanya Rp200 Triliun, dibandingkan dengan BUMN punya aset 10 ribu sedangkan pihak salah satu pihak swasta saja punya Rp1.500 triliun,”ungkapnya.

Tugas Kemenkop kata dia adalah berusaha menaikan aset koperasi agar mengurangi jurang yang besar dominasi swasta atau dominasi konglomerasi dengan koperasi sebagai aset usaha milik rakyat kecil. 

Menurut Ferry, untuk memperbesar aset koperasi pada periode pertama pemerintahan ini harus di ambil kebijakan extra ordinari dan out off the box.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171111/mensesneg-di14_large.jpg
Mensesneg Peringatkan Pejabat Jangan Semena-mena Pakai Sirine dan Strobo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144369/pemerintah-Ot2w_large.jpg
Isu Direshuffle Gegara Pernyataan Kontroversial, Menkes Budi: Saya Dikasih Minum Air Kelapa 2 Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078526/prabowo_subianto-sLcj_large.jpg
Prabowo Diyakini Bakal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077058/kabinet_prabowo-7JD3_large.jpg
Momen 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Foto Bersama Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077050/prabowo-ka4M_large.jpg
Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menhan, Konco Lawas Prabowo yang Sama-Sama Ditempa di Lembah Tidar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077035/prabowo-zcKu_large.jpg
Dilantik Prabowo, Luhut Ternyata Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement