Ferry Juliantono Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkop, Hamdan Zoelva: dari Penjara ke Istana

JAKARTA - Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar tasyakuran di Markas Besar SI di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2024). Diketahui, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Presiden PP Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, mengatakan Syarikat Islam gerakan ekonomi rakyat, sesuai visi misi SI yakni mengurusi ekonomi rakyat.

“Meski SI sudah sangat lama berdiri dan sangat berpengalaman lama, SI tak akan kembali dalam bentuk partai politik bukan kapok meski pernah besar,” ujar Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta, Ferry jangan lupa terhadap rakyat meski sudah menjadi pejabat tinggi.

"Boleh berpolitik tapi jangan lupa mengurus ekonomi rakyat, Ferry dari muda sudah jadi aktivis dan pernah di penjara. Sekarang ini diberi kesempatan masuk ke negara jadi Wamen, boleh dikata dari penjara ke Istana lah," tutup Hamdan sambil bercanda

Dalam kesempatan yang sama, Ferry Juliantono mengatakan, ayah dari Presiden Prabowo adalah pendiri induk koperasi pegawai negeri sedangkan kakek Prabowo adalah sahabat Bung Hatta sesama tokoh pendiri koperasi Indonesia.

"Momen sejarah kejayaan, kebesaran koperasi yang menjadi soko guru perekonomian akan di bangkitkan kembali. Aset koperasi saat ini hanya Rp200 Triliun, dibandingkan dengan BUMN punya aset 10 ribu sedangkan pihak salah satu pihak swasta saja punya Rp1.500 triliun,”ungkapnya.

Tugas Kemenkop kata dia adalah berusaha menaikan aset koperasi agar mengurangi jurang yang besar dominasi swasta atau dominasi konglomerasi dengan koperasi sebagai aset usaha milik rakyat kecil.

Menurut Ferry, untuk memperbesar aset koperasi pada periode pertama pemerintahan ini harus di ambil kebijakan extra ordinari dan out off the box.