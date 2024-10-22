Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Prabowo-Mega, Ini Kata Adian Napitupulu

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:58 WIB
Soal Pertemuan Prabowo-Mega, Ini Kata Adian Napitupulu
Politisi PDIP Adian Napitupulu. Foto: Tangkapan Layar iNews TV.
A
A
A

JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan, Adian Napitupulu angkat bicara soal pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan kedua Ketua Umum partai politik itu santer terdengar sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden yang juga digadang-gadang akan menjadi pintu masuk PDI-Perjuangan bergabung dengan Pemerintahan saat ini.

Lalu, setelah Prabowo dilantik Presiden dan telah mengumumkan susunan kabinetnya, bagaimana peluang pertemuan Prabowo-Mega?.

"Pertemuan dalam politik biasanya sesuatu yang tidak istimewa, bisa hari, ini bisa besok, bisa lusa, dan sebagainya," kata Adian dalam program diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Prabowo Dilantik, Jokowi Pulang Mudik', Selasa (22/10/2024).

Kemudian, Adian menjelaskan posisi PDI-Perjuangan dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran. Diketahui, dalam sususan Kabinet Merah Putih tidak ada kader partai berlambang Banteng itu.

"Kalau kabinet sampai saat ini kita tidak ikut dalam kabinet, tapi bagaimana ke depan kita akan tunggu perintah Ketua Umum (Megawati)," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement