Soal Pertemuan Prabowo-Mega, Ini Kata Adian Napitupulu

JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan, Adian Napitupulu angkat bicara soal pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan kedua Ketua Umum partai politik itu santer terdengar sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden yang juga digadang-gadang akan menjadi pintu masuk PDI-Perjuangan bergabung dengan Pemerintahan saat ini.

Lalu, setelah Prabowo dilantik Presiden dan telah mengumumkan susunan kabinetnya, bagaimana peluang pertemuan Prabowo-Mega?.

"Pertemuan dalam politik biasanya sesuatu yang tidak istimewa, bisa hari, ini bisa besok, bisa lusa, dan sebagainya," kata Adian dalam program diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Prabowo Dilantik, Jokowi Pulang Mudik', Selasa (22/10/2024).

Kemudian, Adian menjelaskan posisi PDI-Perjuangan dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran. Diketahui, dalam sususan Kabinet Merah Putih tidak ada kader partai berlambang Banteng itu.

"Kalau kabinet sampai saat ini kita tidak ikut dalam kabinet, tapi bagaimana ke depan kita akan tunggu perintah Ketua Umum (Megawati)," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)