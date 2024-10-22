Pesan Prabowo ke Mendikdasmen, Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, termasuk dengan perbaikan guru-gurunya.

“Tadi (Prabowo) menekankan pentingnya kualitas pembelajaran Matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki termasuk didalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika,” ujar Abdul Mu’ti kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Abdul Mu’ti pun mengatakan Presiden Prabowo juga ingin agar ada peningkatan kualitas sains teknologi. Dia mengungkapkan salah satu yang tidak bisa ditinggalkan ketika meningkatkan kualitas sains dan teknologi adalah pelajaran matematika.

Bahkan, Abdul Mu’ti juga mendapatkan masukan dari Presiden Prabowo agar pelajaran matematika mulai dikenalkan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK).

“Ya karena beliau sangat concern peningkatan kualitas sains teknologi. Dan kalau kita bicara sains teknologi kan salah satunya matematika. Dan tadi ada tawaran bagaimana pelajaran matematika di tingkat SD, kelas 1 hingga 4. Dan mungkin mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengatakan masih akan mengkaji kurikulum yang akan dipakai ke depan, termasuk Merdeka Belajar. “Belum-belum ada pembahasan nanti kita kaji dulu. Belum ada pembahasan,” pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)