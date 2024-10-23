Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Gorontalo Kerahkan Tim Inafis Identifikasi Korban Pesawat Jatuh di Pohuwato

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |05:04 WIB
Polda Gorontalo Kerahkan Tim Inafis Identifikasi Korban Pesawat Jatuh di Pohuwato
Pesawat SAM Air Jatuh. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Tim Inafis Polda Gorontalo melakukan proses identifikasi terhadap korban pesawat SAM Air yang jatuh di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Upaya ini dilakukan untuk memastikan identitas korban dan memudahkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga.

“Polri melalui Polda Gorontalo memastikan bahwa seluruh korban ditangani sesuai prosedur identifikasi forensik, termasuk pencocokan sidik jari, rekam medis, dan pemeriksaan barang-barang pribadi yang ditemukan di lokasi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (22/10/2024). 

Tim Inafis Polda Gorontalo bekerja sama dengan tenaga medis RS. Bhayangkara untuk mempercepat proses evakuasi dan identifikasi. Ambulans Polda Gorontalo turut diterjunkan guna memindahkan jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Gorontalo juga turut mendampingi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam proses investigasi terkait jatuhnya pesawat SAM Air di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran proses penyelidikan serta mengamankan lokasi kejadian.  

Trunoyudo juga menegaskan komitmen penuh Polri dalam mendukung proses investigasi. "Polri melalui Polda Gorontalo siap membantu KNKT, baik dalam pengamanan area maupun penyediaan data dan akses yang diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Kapolda Gorontalo pula bahwa fokus utama kami adalah mendukung proses investigasi agar berjalan transparan dan tepat" ujarnya.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement