Jadi Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan Didampingi Empat Wakil Ketua

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, resmi terpilih sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2024-2029.

Adapun pengesahan itu dilakukan saat rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa 22 Oktober 2024.

Mulanya, Puan menyampaikan komposisi pimpinan Baleg DPR RI dari unsur fraksi. Atas dasar itu, Puan meminta persetujuan dari peserta rapat agar Fraksi Gerindra yang mendapat jatah pimpinan Baleg DPR RI.

"Apakah susunan pimpinan Badan Legislasi DPR dapat disetujui?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna.

“Setuju,” jawab para peserta rapat.

Sedianya, Bob Hasan akan didampingi oleh empat wakil ketua, yaitu Sturman Panjaitan (PDIP), Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Martin Manurung (NasDem), dan Ahmad Iman Sukri (PKB).



