Prabowo Gelar Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih Perdana, Ini Temanya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang paripurna Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, para menteri, dan wakil menteri juga akan menghadiri sidang paripurna perdana ini.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko pun memastikan dia akan menghadiri sidang paripurna.

"Ya saya akan datang sore ini ke Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih," kata Budiman lewat pesan singkatnya, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan, selain Presiden dan Wapres, pada Sidang Kabinet Merah Putih perdana ini akan dihadiri para menteri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Staf Presiden, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).