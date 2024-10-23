Gempa M3,1 Guncang Banggai Kepulauan Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Rabu (23/10/2024) sekira pukul 09.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.60 Lintang Selatan - 123.36 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 23-Oct-2024 09:22:09WIB, Lok:0.60LS, 123.36BT (86 km TimurLaut BANGGAIKEP-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)