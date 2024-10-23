Momen Jokowi Santap Sate Kambing Bareng Iriana Usai Purnatugas Jadi Presiden

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) mengunggah kegiatan pertamanya usai menuntaskan tugaskan sebagai Presiden Indonesia selama dua periode, 2014-2024. Apa kegiatan pertama Jokowi usai purnatugas?

Jokowi pun mengunggah kegiatan pertamanya lewat akun media sosial pribadinya @Jokowi. Dia ditemani Ibu Iriana Jokowi menikmati makan pagi sate “Mas Di” di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

“Pagi hari ini saya makan pagi di sate “Mas Di” di Kartasura dengan Bu Jokowi, kegiatan pertama setelah nggak jadi Presiden,” kata Jokowi lewat video yang diunggahnya, Rabu (23/10/2024).

Tampak Jokowi mengenakan kemeja putih yang selalu menjadi pakaian khasnya selama ini. Sementara itu, ibu Iriana Jokowi mengenakan kerudung berwarna merah muda dengan baju senada.