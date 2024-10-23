Kapolri Pastikan Kombes Ahrie Sonta Resmi Jadi Ajudan Presiden Prabowo

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Kombes Ahrie Sonta Nasution resmi menjadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah (resmi-red) tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi," kata Sigit saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sigit mengungkapkan bahwa, Kombes Ahrie Sonta Sendiri mengikuti sejumlah rangkaian tes bersama dengan enam personel terbaik Korps Bhayangkara.

Namun, dalam hal ini, Kombes Ahrie Sonta yang terpilih menjadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau saat itu tes dengan enam peserta dari Polri dan terpilih beliau," ujar Sigit.