HOME NEWS NASIONAL

Ini 4 Ajudan Presiden Prabowo dari TNI-Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:23 WIB
Ini 4 Ajudan Presiden Prabowo dari TNI-Polri
4 Ajudan Presiden Prabowo dari TNI dan Polri. Foto: Istimewa.
JAKARTA - TNI-Polri telah menyetorkan nama-nama personel terbaiknya untuk menjadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto. Empat prajurit telah terpilih setelah melewati sejumlah rangkaian tes yang berat. 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menyeleksi anggotanya, dan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto yang terpilih dari TNI AD.

"Iya, ada beberapa (yang diseleksi), cuma dia yang kepilih (Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto)," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. 

Diketahui, Kolonel Wahyo adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2001, dan saat ini menjabat sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).  

Kemudian, dari Angkatan Udara (AU) ada Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna yang bakal menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

"So far iya (Anton Palaguna), Penerbang Sukhoi, F-16, siswa saya, saya pengajar dia," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Sebetulnya, kata Tony, Angkatan Udara menyerahkan tiga nama ke Setmilpres berdasarkan hasil seleksi, dan yang terpilih adalah Anton Palaguna.

"Ada 6 kalau ga salah, kan ada calon ajudan presiden dan wapres. Yang tepilih Kolonel Anton, yang Wapres belum," katanya.

Kemudian, dari TNI Angkatan Laut (AL) ada Letkol Laut (P) Romi Habe Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366, kapal perang yang dikenal dengan kemampuan tempurnya.

"TNI AL telah menyeleksi sejumlah kandidat terbaiknya sejak September—Oktober dari tingkat Mabes TNI Angkatan Laut kemudian Setmilpres untuk ajudan Presiden, kemudian dari rangkaian proses seleksi itu, kandidat yang terpilih dari TNI AL Letkol Laut (P) Romi Habe Putra," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

Romi Habe Putra adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002, dan merupakan lulusan terbaik Penutupan Pendidikan Kematraan 3 TNI AL Angkatan Ke-12. 

Terbaru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Kombes Ahrie Sonta Nasution resmi menjadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah (resmi-red) tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi," kata Sigit saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sigit mengungkapkan bahwa, Kombes Ahrie Sonta Sendiri mengikuti sejumlah rangkaian tes bersama dengan enam personel terbaik Korps Bhayangkara. 

 

