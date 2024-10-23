Momen Warga Terobos Kerumunan untuk Dapat Tandatangan Prabowo



JAKARTA - Seorang warga rela menerobos kerumunan saat hendak menjabat tangan, dan meminta tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto diantar oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dengan menaiki rantis Maung buatan Pindad usai serah terima jabatan Menteri Pertahanan, Selasa 22 Oktober 2024.

Sepanjang Jalan Merdeka Barat sampai menuju Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden ke-8 Indonesia tersebut.

“Pak Prabowo, Pak Presiden,” ucap warga.

Prabowo pun kemudian membalas dengan memberi hormat. Bahkan terlihat seorang warga bernama Ayu mengaku senang bertemu dengan Prabowo. Sebab, Ayu mendapatkan tandatangan Prabowo yang dibubuhkan di buku Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya.

“Akhirnya saya dapat tandatangan beliau. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, semoga selalu jaya,” ucap Ayu dengan tangis haru, seperti yang diunggah di Instagram @tumgrd.