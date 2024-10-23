Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Operator Narkoba Jakarta-Bali Jaringan Fredy Pratama Diciduk, Barang Bukti Disembunyikan di Bunker

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |14:40 WIB
Operator Narkoba Jakarta-Bali Jaringan Fredy Pratama Diciduk, Barang Bukti Disembunyikan di Bunker
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polri menangkap kaki tangan bandar narkotika jaringan internasional Fredy Pratama, yang berperan sebagai operator peredaran narkoba wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, penangkapan itu dilakukan oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (3/10/2024).

"Benar telah ditangkap MM selaku operator peredaran narkoba jaringan Fredy Pratama untuk wilayah Jakarta, Surabaya dan Bali oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Winarto menjelaskan anak buah Fredy Pratama itu berhasil ditangkap oleh tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel di sebuah rumah di Jalan Cengkeh Raya, Banjarmasin Utara. 

"Dimana di sana petugas menemukan alat hisap dan bukti 0,02 gram sabu yang diduga digunakan MM. Dari hasil introgasi diketahui MM tengah mengatur pemberangkatan mobil Mitsubishi Triton untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu," katanya.

Kemudian, tim Polda Kalsel melakukan pengejaran tekait rencana pengiriman sabu itu, lalu berhasil menemukan dua pelaku di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, pada Selasa (8/10) kemarin sekitar pukul 01.00 WITA.

 

