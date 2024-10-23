Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makna Kabinet Merah Putih, Prabowo: Simbol Persatuan, Kebersamaan dan Kebangsaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:10 WIB
Makna Kabinet Merah Putih, Prabowo: Simbol Persatuan, Kebersamaan dan Kebangsaan
Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap makna Kabinet Merah Putih yang dinamainya untuk menjadi gerbong pemerintahan lima tahun ke depan. Dia mengatakan, Kabinet Merah Putih merupakan simbol dari persatuan, kebersamaan, dan kebangsaan.

“Sekarang saya kira suatu momen bersejarah, momen sidang kabinet paripurna perdana yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati dan beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Pada kesempatan itu, Prabowo di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya persatuan. “Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin, pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan," ujarnya.

“Sumber kunci keberhasilan, kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila editnya bersatu,” ujar Prabowo.

Persatuan, kata Prabowo, seperti yang telah disepakati bersama adalah kepentingan nasional yang inti. Di mana, adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. 

“Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital,” katanya.

“Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita,” pungkasnya. 
 

(Arief Setyadi )

      
