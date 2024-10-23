Prabowo Bekali Menterinya di Akmil Magelang: Bawa Banyak Manfaat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak semua menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Magelang dalam beberapa hari ke depan. Selain pembekalan, Prabowo juga akan memberikan koordinasi kepada para menterinya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang. Di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, dalam pembekalan tersebut akan disampaikan koordinasi-koordinasi.

Pembekalan tersebut, kata Prabowo, akan membawa banyak manfaat bagi para menteri kabinet.

"Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat," kata Prabowo.