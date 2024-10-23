Saat Mayor Teddy Silaturahmi Bareng Pegawai Setkab

Jakarta - Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya menggelar silaturahmi bersama pegawai Setkab. Acara silaturahmi digelar pada Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet yang dilihat, acara itu digelar di Aula Serbaguna Kementarian Sekretariat Negara. Teddy tampak berkemeja sembari memberikan paparannya kepada pegawai Setneg.

Pegawai Kemensetneg yang hadir tampil dengan seragam batik. Mereka tampak mendengarkan paparan dari Mantan Ajudan Presiden Prabowo Subianto itu.

Mereka juga tampak melakukan swafoto bersama. Pegawai Kemensetneg yang hadir terlihat mengelilingi Teddy dalam foto itu.

Teddy Indra Wijaya merupakan perwira TNI jebolan Akmil 2011. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, dia juga pernah menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namanya mentereng selama menjadi Ajudan Prabowo Subianto selama penyelenggaraan Pemilu. Pada akhirnya, Teddy ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet setelah Prabowo dilantik menggantikan Presiden ke-tujuh Joko Widodo.

(Puteranegara Batubara)