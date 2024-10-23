Penunjukan Menteri di Kabinet Merah Putih Diyakini Berdasarkan Profesionalisme

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Haris mengatakan, orang-orang yang mengisi kursi di Kabinet Merah Putih bukan hanya tokoh politik. Namun, banyak juga teknokrat dan profesional yang berprestasi.

"Kabinet Merah Putih diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam kebijakan energi yang ramah lingkungan, dan investasi berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pemerintah jangan hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga memperhatikan lingkungan," ujar Anggota DPR yang duduk di Komisi XII DPR, Rabu (23/10/2024).

Ia pun menegaskan, salah satu contoh sosok karier dan profesional yang mengisi kursi kabinet misalnya, Budi Santoso yang dipercaya menjadi Menteri Perdagangan. Ia menilai, sosok profesional tak punya konflik kepentingan dengan pihak lain yang mengisi kursi kabinet.

Belakangan memang diketahui muncul beragam komentar yang menyebut gemuknya Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Soal isu tersebut, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Unbra), Malang, Jawa Timur, Joko Budi Santoso tak percaya. Menurutnya, Prabowo memahami betul tentang kebutuhan kabinet di pemerintahannya. Apalagi, itu merupakan hak prerogratifnya.

Prabowo juga sosok yang sudah selesai untuk urusan pribadi. Sehingga, ia meyakini Prabowo memiliki standar dan pertimbangan dalam menyusun kabinet, termasuk wakil menteri hingga kepala badan serta lainnya.

"Dalam konteks ini, saya menilai presiden mengharapkan terjadi percepatan, keberlanjutan, dan stabilitas di awal kepemimpinanya,” ujar Joko dalam keterangannnya.

Joko meyakini, publik melihat Prabowo tak mudah dipengaruh dalam pembentukan kabinet karena memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia hanya menantikan bagaimana kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih.

"Harapan baru disematkan pada kabinet merah putih dan akan dinantikan kinerja di 100 hari pertama,” kata Joko.

Dalam penyusunan kabinet, menurutnya, banyak hal yang tepat dilakukan Prabowo. Misalnya, mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan.

Ia menilai, Sri Mulyani bisa berguna untuk menaik investasi karena sosoknya yang memiliki kepercayaan di tingkat internasional. Lalu, Budi Santoso yang dipercaya menjadi Menteri Perdagangan.