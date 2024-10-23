Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Jangan Bangga Kita Jadi Anggota G20, tapi Rakyat Masih Lapar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:41 WIB
Prabowo: Jangan Bangga Kita Jadi Anggota G20, tapi Rakyat Masih Lapar!
Prabowo Subianto di rapat paripurna menteri
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jangan bangga menjadi anggota G20 jika masih banyak rakyat yang lapar. Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat memimpin sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan, janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar,” ujar Prabowo di depan para menteri kabinet Merah Putih.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar sebagai bangsa harus bisa menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita harus dengan handal, dengan cerdik dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita.”

“Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita. Hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan diantaranya tentunya adalah yang demi kedaulatan bangsa,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180182//presiden_prabowo-O6XE_large.jpg
BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180162//narkoba-26gY_large.jpg
214 Ton Narkoba Dimusnahkan, Ketua DPR: Musuh Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151//prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180143//prabowo_subianto-rwDm_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement