Prabowo: Jangan Bangga Kita Jadi Anggota G20, tapi Rakyat Masih Lapar!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jangan bangga menjadi anggota G20 jika masih banyak rakyat yang lapar. Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat memimpin sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan, janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar,” ujar Prabowo di depan para menteri kabinet Merah Putih.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar sebagai bangsa harus bisa menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita harus dengan handal, dengan cerdik dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita.”

“Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita. Hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan diantaranya tentunya adalah yang demi kedaulatan bangsa,” kata Prabowo.