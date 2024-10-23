Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Ajudan Prabowo Letkol Romi Habe Putra: Komandan Kapal Perang Pemberangus Illegal Fishing

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:44 WIB
Sosok Ajudan Prabowo Letkol Romi Habe Putra: Komandan Kapal Perang Pemberangus Illegal Fishing
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

 JAKARTA - Letkol (P) Romi Habe Putra merupakan ajudan Presiden Prabowo Subianto dari TNI AL. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002. 

Perwira TNI AL kelahiran tahun 1981 itu sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366/Satkoarmada II dan saat ini bertugas di Sopsal.

Romi menyelesaikan pendidikan Spesialisasi Perwira Pelaut pada 2009. Setelahnya, dia mengikuti pendidikan setingkat Diklapa di Internasional Maritime Officers Course USA 2013.

Kemudian Romi mengikuti Dikmatra-2 tahun 2015 dan Australian Command Staff College tahun 2018. Setelah itu, dia mengikuti Dikmatra-3 TNI AL Angkatan 12 dengan predikat lulusan terbaik.

Selain itu, Romi mengikuti pendidikan pengembangan spesialis. Dia pernah mengikuti QPR & Maintenance Nav Equipt, Operator/On Board Level Maintenance dan Operator Interrogator Trans. CRS, Prancis pada 2007. 

Selanjutnya, pria kelahiran Bangkinang tersebut mengikuti Basic Training, STCW Table 2008. Di tahun yang sama, Romi juga mengikuti kursus lain seperti Helicopter Landing Officer & Firefighting Course, Tacticos on Board Refresher Training, Tetral Officer & Operators Training, dan Exocet MM40 ITL 70A B2 Shipofficer di Belanda.

Pada 2011, dia mengikuti kursus perwira peperangan PWO dengan predikat lulusan terbaik. Lima tahun setelah itu, Romi juga mengikuti Maritime Operations Law Course di Australia.

 

