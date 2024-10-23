Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Menteri Kabinet: Tidak Ada yang Kebal, Saya Beri Wewenang Pecat!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:52 WIB
Prabowo ke Menteri Kabinet: Tidak Ada yang Kebal, Saya Beri Wewenang Pecat!
Presiden Prabowo Subianto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta menteri kabinet Merah Putih agar berani memecat pejabat dibawahnya jika kerja yang dilakukan tidak memuaskan. Demikian arahannya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Awalnya, mantan Danjen Kopasuss ini berharap menteri kabinetnya tidak ragu-ragu dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," kata Prabowo

Prabowo pun kembali menegaskan kepada menterinya agar berani mencopot pejabat dibawahnya jika tidak bekerja dengan baik.

"Kalau anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan bahwa tidak ada seseorang yang kebal terhadap hukum. Dirinya memerintahkan agar para menteri berani mencopot bawahannya jika tidak patuh dan bekerja keras untuk bangsa.

Halaman:
1 2 3
      
