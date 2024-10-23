Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Kombes Ahrie Sonta Ajudan Presiden Prabowo, Punya Segudang Prestasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |17:06 WIB
Profil Kombes Ahrie Sonta Ajudan Presiden Prabowo, Punya Segudang Prestasi
Kombes Ahrie Sonta Ajudan Presiden Prabowo. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Sekpri Kapolri Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution resmi menjadi Ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Institusi Polri. Ia diketahui memiliki segudang prestasi sebagai personel Korps Bhayangkara. 

Ahrie Sonta pernah bertugas dalam Satgassus Operasi Tinombala terkait perburuan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). 

Kemudian, Ia juga tergabung dalam Satgassus Operasi Nemangkawi di Papua dan beberapa kali terlibat dalam pembebasan sandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

Polisi yang dikenal baik dan memiliki jaringan luas tersebut juga pernah terlibat aktif dalam pengungkapan kasus narkoba besar. Diantaranya narkotika 1,6 ton di Anambas, Kepulauan Riau hingga narkoba sebesar 1 ton di Banten. 

Tak berhenti disitu, lulusan terbaik program penyesuaian Matrikulasi Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-33 itu, juga pernah menangani kasus tindak pidana terorisme. 

Diantaranya, pencegahan bom panci, pengungkapan jaringan Nur Rohman, bom Kampung Melayu, Jakarta Timur hingga JAD di Solo. 

Dari segi akademik, pria kelahiran Bandung, 2 April 1981 itu memiliki segudang prestasi yang tak main-main. Ia menempuh pendidikan bergengsi di luar negeri. 

Jebolan Akpol 2002 Batalyon Wicaksana Laghawa tercatat pernah mengikuti pendidikan ataupun kursus di Negara Jepang, Korea Selatan, Politie Academy Apeldoorn Belanda.

Lalu, Joint Special Operation University, US Command Center, Tampa, Florida, Amerika Serikat. Kemudian, Crime Scene Analisys By Visual Comparison di Münster Jerman dan pendidikan di Singapura.  

Bahkan, perwira muda Polri berprestasi itu juga meraih predikat Cumlaude untuk gelar Doktor atau S3 Ilmu Kepolisian UI. 

Selain itu, Polisi yang kerap melayani aduan masyarakat tersebut terlibat langsung dalam penangkapan buronan kelas kakap Djoko Tjandra, di Malaysia. 

Kombes Ahrie Sonta menyelesaikan pendidikan PTIK tahun 2009. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan Sespimmen pada 2016 dan Sespimti pada 2024 dengan mendapatkan predikat terbaik matrikulasi penyetaraan.

Kombes Ahrie juga menyelesaikan pendidikan pendidikan akademis S2 dan S3 Ilmu Kepolisian. Dua gelar tersebut diperoleh dengan predikat cumlaude.

 

