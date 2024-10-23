Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Undangan Haul Kop Surat Kemendes, Zulhas Geram Ultimatum Menteri Yandri Minta Maaf

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |17:32 WIB
Viral Undangan Haul Kop Surat Kemendes, Zulhas Geram Ultimatum Menteri Yandri Minta Maaf
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta Waketumnya Yandri Susanto untuk segera meminta maaf usai viral surat undangan acara haul dengan kop surat kementerian Desa. Yandri sendiri telah dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Desa beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan itu meminta Yandri menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran di awal dirinya menjabat sebagai menteri kabinet Merah Putih.

"Ya minta maaf dan pengalaman di awal-awal sehingga kemudian hari insya Allah tidak akan terjadi lagi, bagus kan karena terjadi awal-awal," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Desa Yandri Susanto buka suara terkait surat undangan kepada Kepala Desa untuk menghadiri haul peringatan wafat ibundanya. Namun surat undangan tersebut menggunakan kop surat dan stempel kementerian Desa.

Menteri Yandri sebelumnya mengatakan bahwa acara haul ibundanya tersebut telah direncanakan sejak lama.

"Ya sebenarnya saya WA itu sudah lama karena santri nasional sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga udah tau tanggalnya tanggal 20 Oktober. Pas meninggal emak hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu," kata Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Namun, kata Yandri, dalam diskusi dengan kesekjenan kementerian Desa bahwa perlu dibuatkan surat tersebut. Dirinya pun menurutinya dan mengaku tidak mengontrol lebih jauh karena sibuk persiapan usai pelantikan.

"Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan ya saya memang mungkin kurang kontrol saja," kata Yandri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176//az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180113//viral-1gPh_large.jpg
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071//jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement