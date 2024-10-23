Daftar Lengkap Nama-Nama Pimpinan Badan di DPR

JAKARTA - Pimpinan DPR RI secara resmi telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD), baik komisi dan badan. Penetapan ini dilakukan setelah jumlah dan komposisi pimpinan AKD disetujui dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 22 Oktober 2024 kemarin.

"Kita sudah menetapkan pimpinan AKD untuk komisi dan badan-badan di DPR. Termasuk Badan Aspirasi Masyarakat yang dibentuk guna memaksimalkan peran DPR dalam menampung aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (23/10/2024).

Adapun badan-badan yang telah ditetapkan DPR diantaranya; Badan Musyawarah (Bamus) terdiri 58 anggota, Badan Legislasi (Baleg) memiliki 90 Anggota, Badan Anggaran (Banggar) 105 anggota, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 19 anggota, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berjumlah 45 anggota, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) berjumlah 25 anggota, lalu anggota panitia khusus (Pansus) berjumlah 30 orang, dan Badan Aspirasi Masyarakat ada 19 anggota.

Sementara untuk komisi, DPR pada Selasa 22 Oktober kemarin telah menetapkan anggota dan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI. Hari ini, DPR akan melanjutkan rapat untuk penetapan komposisi anggota dan pimpinan 2 komisi baru yakni Komisi XII dan XIII.

Cucun pun mengatakan, setelah penetapan pimpinan dan anggota dari AKD, maka anggota dewan sudah dapat bekerja aktif menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangan lembaga legislatif.

"Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujarnya.

Berikut daftar pimpinan Badan di DPR:

Badan Anggaran (Banggar)

Ketua: Said Abdullah (F-PDIP)

Wakil Ketua:

Muhidin Mohamad Said (F-Golkar)

Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)

Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem)

Jazilul Fawaid (F-PKB)



Badan Legislasi (Baleg)



Ketua: Bob Hasan (F-Gerindra)

Wakil ketua:

Sturman Panjaitan (F-PDIP)

Ahmad Doli Kurnia (F-Golkar)

Martin Manurung (F-Nasdem)

Iman Sukri (F-PKB)



Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)



Ketua : Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)

Wakil Ketua :

Andi Achmad Dara (F-Golkar)

Endipat Wijaya (F-Gerindra)

Idris Salim Aljufri (F-PKS)

Herman Khaeron (F-Demokrat)