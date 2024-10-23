Digembleng Prabowo, Seluruh Menteri Pakai Baju Loreng dan Sepatu Tentara Naik Pesawat Hercules ke Lembah Tidar

Seluruh Menteri Naik Pesawat Hercules ke Lembah Tidar/Puspen TNI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pembekalan bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Seluruh menteri dan wakil menteri (wamen) akan naik Pesawat Hercules yang berangkat pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pembekalan para menteri-menteri Kabinet Merah Putih itu akan berlangsung selama 4 hari. Pembekalan tersebut, kata Budi Arie, bertujuan untuk mempersolid jajaran kabinet.

“Kita besok, hari kamis jam 13.30 WIB akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat hercules, semua menteri dan wamen sampai hari minggu, selama 4 hari, untuk mengikuti pembekalan-pembekalan supaya kabinet ini bisa solid dan bisa bekerja untuk bangsa dan rakyat,”ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Materinya belum diberitahu. “Setahu saya ini semua menteri akan naik pesawat dan wamen juga,” tambahnya.

Budi Arie juga membeberkan seragam yang akan dipakai untuk pembekalan di Magelang. Dia mengatakan ada baju loreng dan sepatu tentara.

“Semuanya ada seragamnya, ada putih, ada baju jaket loreng, dan celana loreng dan sepatu tentara,”ujarnya.

Meski begitu, Budi Arie tidak menjelaskan secara rinci apakah akan ada latihan militer saat di Lembah Tidar, Magelang.