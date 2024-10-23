Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Digembleng Prabowo, Seluruh Menteri Pakai Baju Loreng dan Sepatu Tentara Naik Pesawat Hercules ke Lembah Tidar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |17:57 WIB
Digembleng Prabowo, Seluruh Menteri Pakai Baju Loreng dan Sepatu Tentara Naik Pesawat Hercules ke Lembah Tidar
Seluruh Menteri Naik Pesawat Hercules ke Lembah Tidar/Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pembekalan bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Seluruh menteri dan wakil menteri (wamen) akan naik Pesawat Hercules yang berangkat pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pembekalan para menteri-menteri Kabinet Merah Putih itu akan berlangsung selama 4 hari. Pembekalan tersebut, kata Budi Arie, bertujuan untuk mempersolid jajaran kabinet.

“Kita besok, hari kamis jam 13.30 WIB akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat hercules, semua menteri dan wamen sampai hari minggu, selama 4 hari, untuk mengikuti pembekalan-pembekalan supaya kabinet ini bisa solid dan bisa bekerja untuk bangsa dan rakyat,”ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Materinya belum diberitahu. “Setahu saya ini semua menteri akan naik pesawat dan wamen juga,” tambahnya.

Budi Arie juga membeberkan seragam yang akan dipakai untuk pembekalan di Magelang. Dia mengatakan ada baju loreng dan sepatu tentara.

“Semuanya ada seragamnya, ada putih, ada baju jaket loreng, dan celana loreng dan sepatu tentara,”ujarnya.

Meski begitu, Budi Arie tidak menjelaskan secara rinci apakah akan ada latihan militer saat di Lembah Tidar, Magelang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151/prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180125/prabowo-t12m_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertemu Dasco Bahas Situasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180098/prabowo_subianto-k1LR_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Widya Chandra, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180092/prabowo_subianto-asfz_large.jpg
Prabowo: Apa Memang Saya Otoriter? Rasanya Enggak Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180054/prabowo-Z1LV_large.jpg
Prabowo: Narkoba yang Disita Polri Selamatkan Dua Kali Jumlah Penduduk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937/prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement