HOME NEWS NASIONAL

OTT 3 Hakim di Surabaya Diduga Terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:09 WIB
OTT 3 Hakim di Surabaya Diduga Terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur
Gregorius Ronald Tannur
JAKARTA - Tiga Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pemvonis bebas Gregorius Ronald Tannur ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya. Ketiganya diduga menerima suap dalam pembebasan terdakwa Ronald Tannur.

"Iya terkait itu (suap)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2024).

Namun, Harli belum mau membeberkan terkait kasus siap yang menjerat ketiga hakim tersebut, termasuk bentuk suap yang diterima ketiganya. Begitu pula dengan nilai penyuapan yang diterima bila berupa uang.

Harli menegaskan, semua informasi terkait kasus tersebut akan dijelaskan dalam konferensi pers malam ini.  "Nanti jam 7 malam (19.00 WIB) presscon ya," ucapnya.

Sebagai informasi, ketiga hakim yang ditangkap merupakan pemvonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur.

Diketahui, Gregorius Ronald Tannur adalah anak mantan Anggota DPR. Dia divonis bebas atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, 29.

(Fahmi Firdaus )

      
