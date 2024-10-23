Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Foto-Foto Prabowo dan Gibran Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:18 WIB
Foto-Foto Prabowo dan Gibran Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana
Prabowo dan Gibran pimpin sidang kabinet paripurna perdana (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana dengan para menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024). 

Tampak Prabowo dan Gibran mengenakan batik berwarna coklat. Para menteri dan kepala lembaga yang hadir juga kompak mengenakan batik dengan warna yang sama.

Prabowo sidang kabinet paripurna perdana (Foto : Biro Pers Kepresidenan)

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan di kalangan elit politik, masyarakat, dan pemimpin bangsa sebagai kunci keberhasilan nasional.

"Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad kuncinya adalah bila elitnya bisa kerja sama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita," kata Prabowo.

Prabowo pimpin sidang kabinet paripurna perdana (Foto : Biro Pers Kepresidenan)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180182//presiden_prabowo-O6XE_large.jpg
BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180162//narkoba-26gY_large.jpg
214 Ton Narkoba Dimusnahkan, Ketua DPR: Musuh Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180151//prabowo-JSWI_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180143//prabowo_subianto-rwDm_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement