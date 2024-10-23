Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tegas Prabowo ke Menteri: Jangan Ada Proyek yang Mercusuar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:29 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada menteri-menterinya agar tidak ada proyek yang mercusuar. Dia pun mengingatkan agar program-program pemerintahan terukur dan bersinergi. 

Mulanya, Prabowo meminta para menterinya untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing. 

“Saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. Saya beri kesempatan segera,” ujar Prabowo dalam pengarahan kepada menterinya di Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih perdana, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).  

Bahkan, kata Prabowo, dia sewaktu-waktu akan memanggil jajarannya untuk melakukan koordinasi secara langsung. 
“Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi, tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah panggil beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”

“Dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan terukur dan sinergi,” kata Prabowo.

“Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar,” tegasnya.

 

