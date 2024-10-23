Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi Meski Sejumlah Menterinya Pernah Tersandung Dugaan Korupsi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |19:15 WIB
Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi Meski Sejumlah Menterinya Pernah Tersandung Dugaan Korupsi
Mahfud MD




JAKARTA - Pakar hukum tata negara yang dikenal gigih memperjuangkan anti korupsi, Mahfud MD, mengomentari komitmen dan janji Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat pantas dan beralasan untuk memberantas korupsi saat segala kewenangan kini berada di tangannya. Pun ketika beberapa menteri sampai wakil menteri di Kabinet Merah Putih pernah tersandung dugaan korupsi. 

“Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).

Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang namanya pernah dikaitkan dengan kasus koripsi antara lain Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. 

Di jajaran kementerian teknis, ada pula nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menpora Dito Ariotedjo. Sementara untuk Wakil Menteri, nama yang juga pernah tersandung kasus korupsi antara lain Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebagai catatan, Muhaimin pernah diperiksa KPK selama lima jam dalam kasus korupsi Kemenakertrans. Zulkifli pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan suap alih fungsi lahan. Airlangga pernah diperiksa KPK selama 12 jam dalam korupsi CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

 



      
