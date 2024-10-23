Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kena OTT, 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Ditetapkan Tersangka

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |20:03 WIB
Kena OTT, 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Ditetapkan Tersangka
Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati (Foto: Lukman Hakim/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) membenarkan tiga hakim yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tannur. 

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiganya ditangkap karena diduga menerima suap dalam pembebasan Gregorius Ronald Tannur. 

Ronald adalah anak mantan anggota DPR. Dia divonis bebas dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, 29.

"Saat ini, sudah masuk dalam penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan ketiga hakim ini statusnya tersangka," kata Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati di Kantor Kejati Jatim, Rabu (23/10/2024).

Mia menegaskan, Kejati Jatim hanya digunakan untuk pemeriksaan dari tim Kejagung. Dia mengaku untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan Kapuspenkum Kejagung. 

"Selanjutnya dari Kejagung RI yang akan memberikan secara detail perkara ketiga hakim ini," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. Ia juga dituntut tinggi lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

 

