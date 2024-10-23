Kepala Badan Gizi: Makan Bergizi Gratis Berjalan Serempak Mulai Januari 2025

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis akan serempak berjalan pada 2 Januari 2024. Hal itu diungkapkan Dadan usai mengikuti Sidang Paripurna Perdana Kabinet Merah Putih dengan seluruh menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

“Jadi pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat dipertegas waktunya, apakah 2 Januari 2025, Dadan menjawab lugas hal tersebut. “Jadi,” katanya.

Diketahui, program makan bergizi gratis adalah program unggulan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Soal kepastian harga satu porsi makanan bergizi gratis, Dadan belum bisa mengungkap. Menurut dia, hal itu masih terlalu teknis.

Namun, satu hal yang pasti adalah program tersebut pasti akan terlaksana. “Ya itu nantilah, terlalu teknis. Pasti dilaksanakan,” janji Dadan.