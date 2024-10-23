Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Diisi Profesional, Pengamat: Susunan Kabinet Merah Putih untuk Jaga Stabilitas

Rico Afrido S , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |20:53 WIB
Banyak Diisi Profesional, Pengamat: Susunan Kabinet Merah Putih untuk Jaga Stabilitas
Pelantikan Kabinet Merah Putih (Foto: Tangkapan layar Biro Pers Kepresidenan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih. Setidaknya, ada 53 posisi menteri dan kepala badan di kabinet.

Hampir setengahnya posisi di kabinet diisi kalangan profesional. Hal ini menunjukkan komitmen Prabowo dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan.

Menurut Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, banyaknya kalangan profesional dalam Kabinet Merah Putih menandakan Prabowo memilih orang-orang dengan rekam jejak yang terbukti kemampuannya. 

Para profesional ini ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka, menciptakan apa yang disebut Kabinet Zaken, setiap menteri ditunjuk berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata karena afiliasi politik. “Secara umum, track record dan kinerja mereka dapat dilihat dan dinilai masyarakat. Komposisi ini menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” kata Adi dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dirinya pun menekankan pentingnya menempatkan menteri yang memahami bidang yang mereka pimpin, demi menciptakan kebijakan yang berkesinambungan. 

Sementara Pengamat politik dari Universitas Jember Hermanto Rohman memuji kabinet ini sebagai hasil skenario yang dirancang dengan baik oleh Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Halaman:
1 2 3
      
