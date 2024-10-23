Kampanye di Morowali Utara, Cagub Ahmad Ali Komitmen Akan Perbaiki Seluruh Jalan di Sulteng

Calon gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali, melakukan kampanye di Desa Tolaka Atas, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara pada Rabu, (23/10/2024) sore. (Foto: Dok Istimewa)

Sulawesi Tengah-Calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali, melakukan kampanye di Desa Tolaka Atas, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut) pada Rabu, (23/10/2024) sore.

Pada kesempatan itu Ahmad Ali kembali ditemani salah satu politisi senior Sulawesi Tengah, yakni Andi Mulhanan Tombolotutu, figur yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Palu dua periode.

Di Morut, Mulhanan kembali mengajak masyarakat ikut memenangkan Ahmad Ali, agar ketika menjadi gubernur, ia bisa menjadikan daerah itu sebagai salah satu daerah prioritas yang akan merasakan keberpihakan dari pemerihtah provinsi di bawah kepemimpinan pasangan Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri.

"Kami datang untuk mempertebal kemenangan. Rugi jika bapak ibu tidak menanam saham untuk kemenangan beliau," ujar Mulhanan yang jadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim di hadapan masyarakat Tolaka Atas.

Masyarakat di sana masih dihadapkan dengan berbagai masalah mendasar, khususnya infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat masih harus merasakan krisis listrik, jaringan telekomunikasi hingga jalan yang tak kunjung baik.

Munculnya nama Ahmad Ali pada kontestasi pemilihan gubernur Sulawesi Tengah pun menjadi harapan baru bagi kasyarakat di sana.