Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye di Morowali Utara, Cagub Ahmad Ali Komitmen Akan Perbaiki Seluruh Jalan di Sulteng

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:07 WIB
Kampanye di Morowali Utara, Cagub Ahmad Ali Komitmen Akan Perbaiki Seluruh Jalan di Sulteng
Calon gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali, melakukan kampanye di Desa Tolaka Atas, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara pada Rabu, (23/10/2024) sore. (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Sulawesi Tengah-Calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali, melakukan kampanye di Desa Tolaka Atas, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut) pada Rabu, (23/10/2024) sore.

Pada kesempatan itu Ahmad Ali kembali ditemani salah satu politisi senior Sulawesi Tengah, yakni Andi Mulhanan Tombolotutu, figur yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Palu dua periode.

Di Morut, Mulhanan kembali mengajak masyarakat ikut memenangkan Ahmad Ali, agar ketika menjadi gubernur, ia bisa menjadikan daerah itu sebagai salah satu daerah prioritas yang akan merasakan keberpihakan dari pemerihtah provinsi di bawah kepemimpinan pasangan Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri.

"Kami datang untuk mempertebal kemenangan. Rugi jika bapak ibu tidak menanam saham untuk kemenangan beliau," ujar Mulhanan yang jadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim di hadapan masyarakat Tolaka Atas.

Masyarakat di sana masih dihadapkan dengan berbagai masalah mendasar, khususnya infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat masih harus merasakan krisis listrik, jaringan telekomunikasi hingga jalan yang tak kunjung baik.

Munculnya nama Ahmad Ali pada kontestasi pemilihan gubernur Sulawesi Tengah pun menjadi harapan baru bagi kasyarakat di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180394//ketua_dpr_ri_puan_maharani-V7KO_large.jpg
Antisipasi Korban Online Scam, Ketua DPR Dorong Sistem Peringatan Dini bagi Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180324//abu_bakar_baasyir_bertemu_dasco_di_dpr-ySR9_large.jpg
Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Dasco di DPR, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180321//dpr_buka_peluang_bahas_alih_status_pppk_jadi_pns-kNVu_large.jpg
DPR Buka Peluang Bahas Alih Status PPPK Jadi PNS dalam Revisi UU ASN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement