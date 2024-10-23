Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Dayak Yulius Aho Gabung ke Partai Perindo, Plt Sekjen: Rekam Jejak Beliau Luar Biasa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:10 WIB
Tokoh Dayak Yulius Aho Gabung ke Partai Perindo, Plt Sekjen: Rekam Jejak Beliau Luar Biasa
Yulius Aho gabung ke Partai Perindo
JAKARTA - Plt Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku merasa terhormat dengan bergabungnya salah satu tokoh Dayak, Yulius Aho ke Partai Perindo.

"Keputusan beliau untuk bergabung dengan partai ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya kita mewujudkan visi dan misi Partai Perindo, yaitu membangun Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Ferry pun mengungkapkan bahwa Partai Perindo berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komunitas, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan penegakan hukum yang berkeadilan. 

"Kolaborasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Bapak Yulius Aho sangatlah tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Rekam jejak beliau yang luar biasa dalam organisasi adat dan dunia profesional akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi partai ini," katanya.

Menurut Ferry, Yulius Aho telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa sebagai Ketua Dewan Pembina TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajangk) dan Dewan Penasehat DAD (Dewan Adat Dayak) Provinsi Kalimantan Barat. 

"Pengabdian beliau dalam melestarikan adat dan budaya Dayak serta memberdayakan masyarakat lokal sangat sejalan dengan misi Partai Perindo untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat," katanya.

Menurut Ferry, dengan pengalaman profesional yang kaya sebagai direktur utama di berbagai perusahaan besar, Yulius Aho membawa keahlian dan kapabilitas yang luar biasa dalam mengelola dan memimpin organisasi. 

"Ini sangat relevan dengan upaya Partai Perindo untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kami yakin bahwa kontribusi beliau akan membantu partai ini dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, berbasis data dan analisis yang mendalam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya lagi.

Ferry juga menambahkan, Keberagaman dan inklusivitas adalah prinsip utama yang dipegang teguh oleh Partai Perindo. Bergabungnya Yulius Aho adalah bukti nyata bahwa Partai Perindo adalah partai yang terbuka untuk semua elemen masyarakat, termasuk komunitas adat dan lokal. 

 

Berita Terkait
