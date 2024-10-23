Deklarasi Re Pro Sulteng, Pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Rekomendasi Presiden Prabowo

Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Karim Aljufri hadiri deklarasi Relawan Prabowo atau Re Pro Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Selasa (22/10/2024) malam. (Foto: Dok Istimewa)

Sulawesi Tengah,Okezone-Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Karim Aljufri menghadiri deklarasi Relawan Prabowo atau Re Pro Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Selasa (22/10/2024) malam.

Acara ini dihadiri oleh ratusan relawan yang mendukung kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Dalam sambutannya, Abdul Karim Aljufri, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sulteng, menegaskan bahwa kemenangan Prabowo tidak bisa diklaim sebagai hasil kerja satu pihak saja, melainkan berkat usaha bersama dari seluruh elemen pendukung.

"Kami selalu menyampaikan bahwa kemenangan Prabowo adalah hasil kerja keras semua pihak. Prabowo bukan milik kami saja, tetapi sosok yang didukung secara kolektif," ujarnya di hadapan para relawan.

AKA, sapaan akrab Abdul Karim Aljufri, menekankan bahwa pihaknya tidak pernah mengklaim sebagai penggerak utama kemenangan Prabowo, tetapi meyakini bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil sinergi dan kolaborasi dari berbagai kelompok pendukung.