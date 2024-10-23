Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendikdasmen Bantu Supriyani Guru Honorer Dituduh Aniaya Anak Polisi Jadi PPPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |22:49 WIB
Mendikdasmen Bantu Supriyani Guru Honorer Dituduh Aniaya Anak Polisi Jadi PPPK
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyatakan akan membantu afirmasi guru honorer Supriyani yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Bu Supriyani sekarang sedang proses melamar PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK," kata Mu'ti dalam kegiatan 'Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Media', Rabu (23/10/2024). 

Supriyani merupakan guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Namanya ramai menjadi perbincangan publik lantaran diduga menganiaya muridnya yang merupakan anak dari polisi. 

"Ini (afirmasi) bagian dari komitmen kami untuk bagaimana guru-guru ini dapat mengajar dengan baik," ujarnya. 

"Dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," sambungnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114484/guru-U6V5_large.jpg
Kemenag Tetap Salurkan Insentif Guru RA dan Madrasah Meski Ada Efisiensi, Begini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106069/guru-LZdl_large.jpg
Viral Sekolah Tanpa Guru di Nias Sebulan Tak Belajar, Ini Kata Menko PMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/340/3095480/guru-ClJH_large.jpg
Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/519/3092972/viral-LrdR_large.jpg
Tampar Siswa karena Tidak Sholat Subuh, Guru Honorer di Malang Dijadikan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/519/3092379/viral-hHKo_large.jpg
Kisah Chamimah, Guru Berusia 85 Tahun Bergaji Rp400 Ribu yang Juga Adik Kandung Eks Wapres Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090951/puan-5Mqd_large.jpg
Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement