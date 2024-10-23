Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapan dan Apa Tema Debat Kedua Pilgub DKI Jakarta?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:10 WIB
Kapan dan Apa Tema Debat Kedua Pilgub DKI Jakarta?
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - KPU DKI Jakarta menyebutkan tema kedua di Pilgub Jakarta 2024 mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Nantinya akan ada enam sub tema yang digunakan saat debat.

“Untuk tema debat kedua yang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2024 nanti, temanya ini adalah tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi ada 6 sub-tema yang akan kami angkat di debat kedua ini,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Keenam sub tema itu kata Astri yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan inflasi bahan pokok.

Untuk teknis, Astri menyebutkan akan sama seperti pada debat pertama yaitu para paslon akan diundi pertanyannya oleh panelis.

“Untuk pertanyaannya pun akan seputar 6 sub-tema tersebut, di mana seperti pada debat pertama, masing-masing paslon diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diundi oleh para panelis,” ujar dia.

Kemudian, Astri juga menerangkan bahwa teknis yang digunakan akan sama dengan debat pertama. Di mana debat akan terbagi dalam 6 segmen, panelis yang berjumlah 7 orang, dan jam mulai debat pukul 19.00 WIB dengan durasi 150 menit.

 

