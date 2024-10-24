Gempa Guncang Sukabumi Tengah Malam

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 1,9 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 23 Oktober 2024 tengah malam.

"Gempa Mag:1.9, 23-Oct-2024 23:29:08 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resminya.



BMKG menyebutkan, lokasi koordinat gempa berada pada 6.83 Lintang Selatan (LS), 106.73 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada pada 24 km Barat Laut Kota Sukabumi.

Kedalamannya 10 Kilometer. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )