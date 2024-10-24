Prabowo Ingatkan Menteri Tak Sungkan Copot Jajarannya yang Tak Kerja Keras

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan Menterinya bisa menginstruksikan jajarannya bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

Hal ini disampaikannya saat membuka sidang kabinet paripurna perdana, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, birokrasi di Indonesia sangat terkenal lambat dan ‘ribet.’ Para Menteri pun diimbau untuk segera mengatasi kesulitan dan hambatan atau bottle neck yang ada.

“Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, para menteri melaporkan kesulitan yang ada, termasuk ketika menemukan pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik dan patuh, dan tidak ragu untuk mencopot mereka dengan wewenang yang sudah diberikan oleh Prabowo.

“Kalau Anda tidak puas dengan pejabat pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan raykat. Saudara saya beri wewenang, copot dan suruh tinggal di rumah saja dari pada bikin susah kita,” tegasnya.

Presiden ke-8 RI itu juga menekankan kepada para menteri untuk bekerja cepat membentuk program kerjanya. "Saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," kata Prabowo.

Prabowo pun menekankan dirinya ingin salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera dieksekusi. Para anggota kabinet diimbau untuk tak ragu dalam bergerak untuk mencapai target.