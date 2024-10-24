Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Makan Siang Bareng Menteri Toleransi Arab di Solo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |09:11 WIB
Jokowi Makan Siang Bareng Menteri Toleransi Arab di Solo
Jokowi Makan Siang Bareng Menteri Negara Arab.
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab (UEA), HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan dikediamanya di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 23 Oktober 2024, kemarin. 

Momen tersebut dibagikan Jokowi melakukan akun media sosial X. Nampak mantan Presiden itu makan bersama dengan Sheikh Nahyan.

"Momen silaturahmi yang penuh kehangatan dengan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab (UEA), HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan yang kemarin menyempatkan mampir ke rumah kediaman," kata Jokowi dalam keterangannya dikutip dari akun X, Kamis (24/10/2024).

Dalam makan siang bersama itu, Jokowi mengaku juga sempat bertukar cerita dengan Sheikh Nahyan.

"Kami menikmati makan siang yang berkesan sambil bertukar cerita dan inspirasi," kata Jokowi.

 

