Peduli Pendidikan, Wakil Ketua 1 Demokrat Sulteng Nyatakan Dukungan Terhadap Ahmad Ali

Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulteng Abd Rasyid Pusadan, memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri. (Foto; Dok Istimewa)

Sulawesi Tengah,Okezone-Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Abd Rasyid Pusadan, memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri.

Meskipun partai tempat ia bernaung punya kandidat dan kader yang diusung maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sulteng, Rasyid tetap yakin pilih pasangan BERAMAL.

Alasan Rasyid lebih memilih mendukung Ahmad Ali-Abdul Karim ketimbang kader Demokrat di Pilkada Sulteng pun cukup mengejutkan.

"Saya mendukung Ahmad Ali karena saya menganggap bahwa beliau adalah sosok yang sudah selesai dengan urusan pribadinya dan siap untuk mewakafkan dirinya untuk membangun Sulteng," tutur Rasyid saat dikonfirmasi wartawan, pada Rabu (23/10/ 2024) malam.

Karena memilih tak mendukung kader partai, Rasyid pun sudah siap menerima risiko dan konsekuensi dari pilihannya itu. Ia sudah memantapkan sikap untuk mendukung calon gubernur yang dianggap paling tepat memimpin Sulawesi Tengah lima tahun ke depan.