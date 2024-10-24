Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Ini Isi Surat Siswi Penerima Makan Bergizi Gratis untuk Prabowo-Gibran

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |11:24 WIB
Terungkap! Ini Isi Surat Siswi Penerima Makan Bergizi Gratis untuk Prabowo-Gibran
Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat surat dari siswi penerima makan bergizi gratis (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu siswa yang menerima makan bergizi gratis menyampaikan surat untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram pribadi Wakil Presiden Gibran, @Gibran_rakabuming, pada Rabu (23/10/2024).

Dalam unggahan tersebut, Hanif Mummtaz, siswa yang masih duduk di Sekolah Dasar, mengatakan bahwa surat itu khusus ia tulis berisikan doa bagi kedua pemimpin tersebut. "Semoga Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sehat selalu," ucapnya, sambil melemparkan senyum. 

Usai mengutarakan doa, ia kembali melanjutkan makan makanan bergizi gratis. Ketika ditanya apakah rasanya enak, ia langsung menjawabnya.

"Enak," seraya mengunyah makanan tersebut. 

Di unggahan terpisah, Gibran kembali mengunjungi sekolah penerima makan bergizi gratis, salah satunya SMP Negeri 270 Jakarta. Menu yang dibagikan adalah ayam goreng, tempe orek, tumis kacang panjang, nasi putih dan buah. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden @Prabowo, memastikan makanan bergizi sejak usia sekolah adalah program krusial dan penting bagi kebangkitan bangsa. Konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak akan meningkat," tulis Gibran.

 

Halaman:
1 2
      
