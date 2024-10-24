Gempa M3,4 Guncang Wilayah Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Bone Bolango, Gorontalo, pada Kamis (24/10/2024), sekira pukul 11.06 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.19 Lintang Selatan - 122.92 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 24-Oct-2024 11:06:47WIB, Lok:0.19LS, 122.92BT (84 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:64 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)