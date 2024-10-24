Ridwan Kamil Komitmen Jadikan Jakarta Pusat Perdagangan

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan yang tetap eksis, terutama pasar tradisionalnya.

"Ya pada dasarnya Jakarta itu kota dagang, setiap yang namanya pusat perdagangan harus tetap eksis," kata Ridwan Kamil usai blusukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Namun, kata RK, revitalisasi pasar harus beriringan dengan membangun perumahan vertikal di atas pasar. Sehingga, masalah hunian kumuh juga bisa terselasaian.

"Tapi, curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka sudah tidak bisa punya mimpi untuk bisa tinggal di tengah Jakarta lagi," katanya.