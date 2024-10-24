Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Komitmen Jadikan Jakarta Pusat Perdagangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |11:42 WIB
Ridwan Kamil Komitmen Jadikan Jakarta Pusat Perdagangan
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil di Pasar Kebayoran Lama (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan yang tetap eksis, terutama pasar tradisionalnya.

"Ya pada dasarnya Jakarta itu kota dagang, setiap yang namanya pusat perdagangan harus tetap eksis," kata Ridwan Kamil usai blusukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Namun, kata RK, revitalisasi pasar harus beriringan dengan membangun perumahan vertikal di atas pasar. Sehingga, masalah hunian kumuh juga bisa terselasaian.

"Tapi, curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka sudah tidak bisa punya mimpi untuk bisa tinggal di tengah Jakarta lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
