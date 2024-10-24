Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:40 WIB
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
Hasan Hasbi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para menteri hingga wakil menteri Kabinet Merah Putih disebut-sebut akan menginap di tenda dengan fasilitas mewah saat pembekalan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 24-27 Oktober 2024.


Dari video yang ramai di sosial media tampak tenda glamping yang akan ditempati oleh anggota kabinet berwarna hijau. Bahkan, tenda tersebut juga tampak ada tumbuhan rumput hijau namun belum ada informasi sintetis atau bukan.

Selain itu, terlihat juga di dalam tenda glamping tersebut diisi oleh sejumlah perabotan, seperti meja dan kursi. Tenda itu juga dilengkapi dengan televisi. Kemudian, terdapat pula air conditioner (AC), kasur untuk tidur, hingga lemari. Bahkan, di dalam tenda disediakan juga dapur serta kamar mandi dan toilet.


Meski begitu, Okezone mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengenai kebenaran video yang viral terkait penampakan tenda untuk menteri pada pembekalan di Lembah Tidar Akmil tersebut.


Dia mengatakan saat ini masih berada di Jakarta dan belum mendapatkan informasi seperti apa tenda yang akan ditinggali selama pembekalan di Lembah Tidar. “Kami masih di Jakarta. Belum ada menteri yang melihat langsung tendanya karena semua menteri masih di Jakarta,” ujar Hasan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Diketahui, para menteri dan wakil menteri akan berangkat pada siang hari ini dengan pesawat dari Lanud Perdanakusuma Jakarta. Selanjutnya, disusul oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut jadwal, para menteri dan wakil menteri akan tiba di Magelang nanti sore sekitar pukul 16.00 WIB.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/337/2999941/moeldoko-lantik-wandy-tuturoong-dan-rumadi-jadi-deputi-ksp-vLMn6Bir1g.jpg
Moeldoko Lantik Wandy Tuturoong dan Rumadi Jadi Deputi KSP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement