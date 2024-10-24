Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana

JAKARTA - Para menteri hingga wakil menteri Kabinet Merah Putih disebut-sebut akan menginap di tenda dengan fasilitas mewah saat pembekalan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 24-27 Oktober 2024.



Dari video yang ramai di sosial media tampak tenda glamping yang akan ditempati oleh anggota kabinet berwarna hijau. Bahkan, tenda tersebut juga tampak ada tumbuhan rumput hijau namun belum ada informasi sintetis atau bukan.

Selain itu, terlihat juga di dalam tenda glamping tersebut diisi oleh sejumlah perabotan, seperti meja dan kursi. Tenda itu juga dilengkapi dengan televisi. Kemudian, terdapat pula air conditioner (AC), kasur untuk tidur, hingga lemari. Bahkan, di dalam tenda disediakan juga dapur serta kamar mandi dan toilet.



Meski begitu, Okezone mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengenai kebenaran video yang viral terkait penampakan tenda untuk menteri pada pembekalan di Lembah Tidar Akmil tersebut.



Dia mengatakan saat ini masih berada di Jakarta dan belum mendapatkan informasi seperti apa tenda yang akan ditinggali selama pembekalan di Lembah Tidar. “Kami masih di Jakarta. Belum ada menteri yang melihat langsung tendanya karena semua menteri masih di Jakarta,” ujar Hasan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Diketahui, para menteri dan wakil menteri akan berangkat pada siang hari ini dengan pesawat dari Lanud Perdanakusuma Jakarta. Selanjutnya, disusul oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut jadwal, para menteri dan wakil menteri akan tiba di Magelang nanti sore sekitar pukul 16.00 WIB.



