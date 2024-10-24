Cagub Sulteng Ahmad Ali Dikerumuni Anak-anak hingga Lansia Saat Berkunjung ke Baturube Morut

Cagub Ahmad Ali berkunjung ke wilayah Kabupaten Morowali Utara (Morut) dalam rangka kampanye pada Rabu dan Kamis, 23 - 24 Oktober 2024.(Foto; Dok Isitimewa)

Sulteng,Okezone-Popularitas calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad HM Ali menembus semua kelompok usia. Ia tidak hanya dikenal dan disukai oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak.

Hal itu terbukti saat Ahmad Ali berkunjung ke wilayah Kabupaten Morowali Utara (Morut) dalam rangka kampanye pada Rabu dan Kamis, 23 - 24 Oktober 2024.

Saat hendak berkampanye di Desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Ahmad Ali disambut riuh kerumunan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa lanjut usia (lansia) berebut bersalaman dan berswafoto dengan politis Nasdem itu. Mereka rela mengantre.

Melihat antusias warga, Ahmad Ali menyinggung soal kesempatan warga bertemu figur calon pemimpin seharusnya tidak hanya sebatas saat kampanye atau menjelang pemilihan kepala daerah.

Dia mengatakan, seharusnya masyarakat bisa dengan mudah menemui kepala daerah. Olehnya, ia berkomitmen akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk tetap bisa bertemu dengan gubernur dengan mudah jika diberi amanah pada 27 November mendatang.