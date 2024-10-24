Seluruh Menteri Naik Pesawat Hercules Menuju Pembekalan, Ada yang Terus Zikir hingga Berdoa Kencang

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid mengungkapkan pengalamannya naik pesawat Hercules menuju ke Yogyakarta untuk mengikuti pembekalan di Magelang pada hari ini Kamis (24/10/2024).

Meutya mengatakan bahwa semua menteri kabinet Merah Putih menaiki pesawat Hercules terbaru C-130 J. Saat ini, kata Meutya, para menteri telah mendarat di Yogyakarta.

"Ya seluruh menteri menuju Adi Sutjipto dengan Hercules. Kami sudah mendarat. Alhamdulillah," kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Meutya menceritakan pengalaman saat menaiki pesawat Hercules tersebut. Dirinya mengaku bisa tertidur saat penerbangan.

Namun, Meutya mengungkapkan bahwa pada saat penerbangan banyak mendengar beberapa menteri yang berdoa cukup kencang. Bahkan, katanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid tidak berhenti berzikir.

"Saya dengar banyak yang doa nya agak kencang suaranya. Samping saya Nusron Wahid tidak berenti zikir," ungkapnya.