Wapres Gibran Tinjau Proyek Pengolahan Limbah dan Sanitasi di Pluit

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2024).

Sebelumnya, Wapres Gibran pagi ini diagendakan akan melakukan peninjauan program makan bergizi gratis Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, Gibran tak kunjung hadir untuk melakukan peninjauan program unggulannya saat kampanye Pilpres 2024.

Blusukan Wapres Gibran ini tidak hanya sekali, namun sudah beberapa kali dilakukan tanpa ada informasi resmi yang didapatkan oleh awak media. Seperti saat meninjau MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota) pada Senin 21 Oktober 2024.

Dari foto yang diterima, Gibran terlihat didampingi Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Menurut informasi, proyek ini direncanakan selesai tahun 2026, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian JSDP secara tepat waktu, agar bisa segera melayani 3 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan.



(Angkasa Yudhistira)