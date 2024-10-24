Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tinjau Proyek Pengolahan Limbah dan Sanitasi di Pluit

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:28 WIB
Wapres Gibran Tinjau Proyek Pengolahan Limbah dan Sanitasi di Pluit
Gobran tinjau proyek pengolahan sampah di Pluit (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2024).

Sebelumnya, Wapres Gibran pagi ini diagendakan akan melakukan peninjauan program makan bergizi gratis Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, Gibran tak kunjung hadir untuk melakukan peninjauan program unggulannya saat kampanye Pilpres 2024.

Blusukan Wapres Gibran ini tidak hanya sekali, namun sudah beberapa kali dilakukan tanpa ada informasi resmi yang didapatkan oleh awak media. Seperti saat meninjau MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota) pada Senin 21 Oktober 2024. 

Dari foto yang diterima, Gibran terlihat didampingi Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Menurut informasi, proyek ini direncanakan selesai tahun 2026, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian JSDP secara tepat waktu, agar bisa segera melayani 3 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179575//subhan_penggugat_ijazah_gibran_di_pn_jakpus-Qslf_large.jpg
Para Tergugat Mangkir, Sidang Gugatan Ijazah Gibran Ditunda Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179487//gibran-b2ZC_large.jpg
Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Kembali Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178942//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-m5sv_large.jpg
Gibran Dorong Santri Kuasai Teknologi untuk Hadapi Tantangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178370//wapres_gibran_terima_ratusan_santri_di_istana-kcT3_large.jpg
Jelang Hari Santri, Wapres Gibran Undang 240 Santri Berkunjung ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178005//sidang_gugatan-Q5d3_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran Ditunda, Penggugat Keberatan KPU Tambah Kuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177831//wakil_presiden_gibran_rakabuming-yDZx_large.jpg
Survei Poltracking: 71% Publik Puas dengan Kinerja Gibran, Dinilai Cerdas hingga Visioner!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement