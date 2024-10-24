Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih Tiba di Akmil Magelang

JAKARTA - Para Menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga kabinet Merah Putih tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada sore hari ini Kamis 24 Oktober 2024.

Tampak para menteri turun dari bus yang ditumpangi bersama-sama, dan langsung bergegas menuju ke Akmil Magelang.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan mengatakan, bahwa pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang luar biasa.

"Pak Prabowo luar biasa mempersatukan semua kabinetnya di akademi militer," kata Otto usai tiba di Akmil.