Tidak Kuorum, Komisi XII DPR Belum Tetapkan Pimpinan

JAKARTA - Komisi XII DPR RI belum menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi. Sidang penetapan pimpinan itu belum dilakukan lantaran jumlah fraksi yang hadir belum memenuhi kuorum.

"Karena belum kuorum aja, mungkin akan diundang lagi," kata Ketua Fraksi Golkar, Muhamad Sarmuji, Kamis (24/10/2024).

Sidang penetapan itu sedianya digelar pada Rabu 23 Oktober kemarin. Namun, tidak ada tanda-tanda sidang akan kembali digelar hingga hari ini.

Sarmuji memastikan tidak ada kendala apa-apa. Ia hanya menyebut rapat penetapan pimpinan Komisi XII ditunda lantaran belum kuorum.

"Nanti kalau sudah ada kemungkinan kuorum nanti dilanjutkan, saya belum tahu persis memantau di Komisi XII," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 12 komisi di DPR RI telah menetapkan Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Komisi. DPR juga telah mengumumkan sejumlah pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

(Arief Setyadi )