Prabowo Tiba di Bandara Adi Sucipto Jelang Pembekalan Kabinet

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada sore hari ini, Kamis 24 Oktober 2024 sekitar pukul 16.25 WIB. Presiden Prabowo terlihat naik mobil Maung Garuda berwarna putih.

Dari mobil maung Garuda itu, Prabowo menyempatkan untuk menyapa masyarakat yang di antaranya terdapat siswa-siswi sekolah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak semua menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Magelang dalam beberapa hari ke depan. Selain pembekalan, Prabowo juga akan memberikan koordinasi kepada para menterinya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

"Saudara-saudara saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian, kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah di kawasan akademi militer," kata Prabowo dalam pengantarnya.